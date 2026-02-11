Osmaniye merkezli 6 ilde, devlet büyüklerinin görüntü ve seslerini yapay zeka teknolojisi ile taklit ederek sosyal medyada “yatırım” vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

SES VE GÖRÜNTÜLER TAKLİT EDİLDİ

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Osmaniye'nin yanı sıra İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ illerinde operasyon düzenlendi.

Sosyal medyada, devlet büyüklerinin ses ve görüntülerinin taklit edildiği reklamlar aracılığıyla vatandaşları "yatırım" vaadiyle dolandıran şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplamda 410 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.