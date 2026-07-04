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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye genelinde 6 ilde bulunan 8 taşınmaz için satış sürecini başlattı. Yatırımcılara yönelik duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı.

6 İLDE 8 TAŞINMAZ SATIŞTA

Satışa çıkarılan taşınmazlar şu illerde yer alıyor:

Ankara (Polatlı)

Eskişehir (Tepebaşı)

İstanbul (Eyüpsultan)

Sakarya (Arifiye)

Diyarbakır (Ergani)

Antalya (Alanya)

TEKLİF TARİHLERİ BELLİ OLDU

İhaleler için son teklif tarihleri şöyle:

21 Temmuz: Ankara ve Eskişehir’deki taşınmazlar

22 Temmuz: İstanbul (2 taşınmaz), Sakarya (1), Diyarbakır (2)

23 Temmuz: Antalya’daki taşınmaz

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELLERİ

İhale kapsamında:

Şartname bedelleri 7 bin 500 TL ile 25 bin TL arasında

Geçici teminat bedelleri ise 3 milyon 500 bin TL ile 20 milyon TL arasında değişiyor

İHALE YÖNTEMİ PAZARLIK USULÜ

Taşınmazların satışında:

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınacak

Ardından pazarlık görüşmeleri yapılacak

Süreç, katılımcılar arasında gerçekleştirilecek açık artırma ile tamamlanacak

Özelleştirme süreci, yatırımcılar için farklı şehirlerde önemli fırsatlar sunarken, temmuz ayında yapılacak ihaleler piyasada yakından takip edilecek.