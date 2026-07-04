Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye genelinde 6 ilde bulunan 8 taşınmaz için satış sürecini başlattı. Yatırımcılara yönelik duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı.
6 İLDE 8 TAŞINMAZ SATIŞTA
Satışa çıkarılan taşınmazlar şu illerde yer alıyor:
Ankara (Polatlı)
Eskişehir (Tepebaşı)
İstanbul (Eyüpsultan)
Sakarya (Arifiye)
Diyarbakır (Ergani)
Antalya (Alanya)
TEKLİF TARİHLERİ BELLİ OLDU
İhaleler için son teklif tarihleri şöyle:
21 Temmuz: Ankara ve Eskişehir’deki taşınmazlar
22 Temmuz: İstanbul (2 taşınmaz), Sakarya (1), Diyarbakır (2)
23 Temmuz: Antalya’daki taşınmaz
ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELLERİ
İhale kapsamında:
Şartname bedelleri 7 bin 500 TL ile 25 bin TL arasında
Geçici teminat bedelleri ise 3 milyon 500 bin TL ile 20 milyon TL arasında değişiyor
İHALE YÖNTEMİ PAZARLIK USULÜ
Taşınmazların satışında:
Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınacak
Ardından pazarlık görüşmeleri yapılacak
Süreç, katılımcılar arasında gerçekleştirilecek açık artırma ile tamamlanacak
Özelleştirme süreci, yatırımcılar için farklı şehirlerde önemli fırsatlar sunarken, temmuz ayında yapılacak ihaleler piyasada yakından takip edilecek.