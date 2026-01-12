Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışması sonucu Manisa merkezli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan Abdülkadir S., Yunus Ç., Tacettin Ç., Emrah E., Nuh B, Natıq Ahmed S. ve Mustafa D. gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER MANİSA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Manisa'ya gönderildi.