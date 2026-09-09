Kayseri’nin merkez Melikgazi ilçesinde, kendisinden 6 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Gülyeli Sokak’taki bir apartmanın 4. katında yalnız yaşadığı öğrenilen Deniz Karacabey’den (48) 6 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
EKİPLER EVE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin dairenin kapısını kırarak eve girmesinin ardından sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Karacabey’in hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yeri ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Karacabey’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü.