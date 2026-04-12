Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında nefes kesen mücadelede Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma, son dakikalardaki dramatik geri dönüşle dikkat çekti.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ

Maça etkili başlayan Göztepe, 24. dakikada Juan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutsa da skor avantajını koruyamadı.

KASIMPAŞA GERİ DÖNDÜ

Kasımpaşa, 45. dakikada Mortadha Ben Ouanes’in golüyle eşitliği sağladı. İkinci yarıya daha etkili başlayan İstanbul ekibi, 52 ve 69. dakikalarda Adrian Benedyczak'ın golleriyle skoru 3-1’e getirdi.

PENALTI VE SON DAKİKA GOLÜ

Göztepe, 82. dakikada Jeferson’un penaltı golüyle umutlandı. Maçın son anlarında baskısını artıran İzmir temsilcisi, 89. dakikada Malcom Bokele’nin golüyle skoru 3-3’e getirdi ve mücadeleden 1 puan çıkardı.

KIRMIZI KART VE GERGİNLİK

Karşılaşmanın uzatma anlarında Kasımpaşa’da Kerem Demirbay, gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin son bölümü yüksek tansiyonla geçti.