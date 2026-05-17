Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Eyüpspor 2-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda peş peşe yediği gollerle geri düşmesine rağmen son dakikalarda skoru 3-3'e getirmeyi başardı ve sahadan 1 puanla ayrılarak Süper Lig'de kaldı.

Karşılaşmada ilk yarıyı Legowski ve Metehan'ın golleriyle 2-0 önde kapatan Eyüpspor ikinci yarıda kısa süre içerisinde skor üstünlüğünü kaybetti. Fred'in farkı bire indirmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu üst üste attığı gollerle Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada son sözü 87'de attığı golle Eyüpspor'u ligde tutan Talha söyledi.

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Fred, Musaba, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter, Legowski, Baran Ali Gezek, Radu, Metehan Altunbaş, Umut Bozok.

FENERBAHÇE 3-3 EYÜPSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Eyüpspor maçı başladı.

EYÜPSPOR TEHLİKELİ GELDİ

4' Metehan Altunbaş'ın çaprazdan sert şutunda top direğin üzerinden dışarı gitti.

İSMAİL JANKAT'I GEÇEMEDİ

10' İsmail Yüksek pas arası yapıp ceza sahası içerisine girdi ve şutunu çekti. Köşeye giden topta kaleci Jankat gole izin vermedi.

EYÜPSPOR LEGOWSKI İLE ÖNE GEÇTİ

17' Umut Bozok'un pasında topla buluşan Legowski ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla kaleci Mert'i mağlup etti. Eyüpspor 1-0 öne geçti.

ARCHIE BROWN İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

31' Archie Brown ceza sahası içerisine girip sağ ayağıyla şut denedi. Jankat üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

FENERBAHÇE KEREM İLE TEHLİKELİ GELDİ

35' Fenerbahçe'nin tehlikeli atağında Kerem Aktürkoğlu şutunda Jankat'a takıldı.

EYÜPSPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI

36' Eyüpspor atağa hızlı çıktı. Fenerbahçe savunmasını eksik yakalayan Metehan Altunbaş Mert Müldür'den sıyrılarak köşeye klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Eyüpspor farkı ikiye çıkardı.

MUSABA ÖNEMLİ FIRSATTAN YARARLANAMADI

38' Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topa kale önünde Musaba gelişine vurdu. Eyüpspor savunması son anda araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-2 EYÜPSPOR

FENERBAHÇE DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

61' Kornerden yapılan ortaya Archie Brown'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

FENERBAHÇE FRED İLE FARKI BİRE İNDİRDİ

68' İsmail Yüksek'in çevirdiği topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Fred topu ağlara gönderdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU SKORA DENGEYİ GETİRDİ

79' Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi.

KEREM FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

82' Semedo'nun son çizgide içeri çevirdiği ceza sahası içerisinde Kerem gelişine vurdu. Kaleci Jankat çaresiz kaldı. Kerem üst üste attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi.

EYÜPSPOR TALHA İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

87' Talha'nın ceza sahası dışından çektiği şutta savunmaya çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu. Eyüpspor skorda yeniden dengeyi sağladı.