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Anasayfa Gündem 6 Ekim Salı günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?

6 Ekim Salı günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?

Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 6 Ekim Salı günü Türkiye'de gazete manşetleri...

Kaynak: Haber Merkezi
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6 Ekim Salı günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 1

YENİÇAĞ: MASA BAŞI RAKAMLARLA HAYATLAR KARARTILIYOR

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6 Ekim Salı günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 2

KARAR: VATANDAŞ ‘ TAM LİSTE’Yİ SORUYOR

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SÖZCÜ: İŞTE TÜRKİYE YÜZYILI

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CUMHURİYET: FON VURGUNUNA ROZET PERDESİ

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NEFES: TERA YANIMDA PARALAR FONDA

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BİRGÜN: TEHTİT, ŞANTAJ RÜŞVET REJİMİ

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KORKUSUZ: ‘BELEDİYELER ÇALIYOR’ DEDİLER BELEDİYELERİ BİLE ÇALDILAR

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DÜNYA: EYLÜL SÜRPRİZİ %30’U KIRDI

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6 Ekim Salı günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 9

TAVIR: BİTİ TUTTU, BİRİ KESTİ, BİRİ PİŞİRDİ, BİRİ YEDİ… BİTİLERİ DE “HANİ BANA “ DEDİ

NE GÜZEL DÜZEN!

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FANATİK: ULUSLAR A LİGİ’NDE 4. MAÇIMIZDA 4. YENİLGİMİZİ ALDIK

HEP KARANLIK!

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FOTOMAÇ: YİNE BİZE HÜSRAN YİNE BİZE HASRET VAR

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