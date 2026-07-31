Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor

6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor

Bolu’da 27 yaşındaki Yunus Emre Kalaycı, üniversite 3. sınıfta 6 dönümle başladığı orman meyvesi üretimini 3 yılda 45 dönüme çıkardı. “İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde” konseptiyle meyveleri dalından toplatan genç girişimci, Türkiye’nin birçok kentinden ziyaretçi ağırlıyor.

Kaynak: İHA
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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYKEN ÜRETİME BAŞLADI

Bolu'nun Karaköy Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Yunus Emre Kalaycı, 2023 yılında henüz üniversite 3. sınıf öğrencisiyken tarımsal üretime adım attı.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 2

Babası tarafından kullanılan 15 dönümlük arazinin 6 dönümünü değerlendirmeye karar veren Kalaycı, katma değeri yüksek orman meyvelerine yöneldi. İlk olarak ahududu bahçesi kuran genç girişimci, daha sonra çilek, böğürtlen, frenk üzümü, yaban mersini ve aronya üretimine de başladı.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 3

Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Kalaycı'nın hedefi kaymakam olmaktı. Ancak tarıma yönelen genç girişimci, bugün kendi bahçesinin üretim sürecini yönetiyor.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 4

6 DÖNÜMDEN 45 DÖNÜME ULAŞTI

İlk üretime 6 dönümlük alanla başlayan Kalaycı, aradan geçen 3 yılda üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 5

2026 yılı itibarıyla sözleşmeli üretimle birlikte toplam üretim alanını 45 dönüme çıkaran genç girişimci, başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok şehre ürün gönderiyor.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 6

Kalaycı'nın bahçelerinde başta frambuaz olmak üzere böğürtlen, frenk üzümü, yaban mersini ve aronya yetiştiriliyor.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 7

"İSTEDİĞİN KADAR YE, ALDIĞIN KADAR ÖDE"

Genç çiftçinin dikkat çeken bir diğer uygulaması ise vatandaşlara sunduğu hasat deneyimi oldu.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 8

Bolu'da ilk kez hayata geçirilen "İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde" konsepti kapsamında ziyaretçiler, ellerine aldıkları sepetlerle bahçeye giriyor ve meyveleri kendi elleriyle dalından topluyor.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 9

Hasat sırasında taze meyvelerden diledikleri kadar yiyebilen ziyaretçiler, bahçeden götürmek üzere topladıkları ürünleri tarttırarak yalnızca aldıkları miktarın ücretini ödüyor.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 10

Bu farklı sistem, doğayla iç içe vakit geçirmek ve meyveleri dalından toplamak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 11

ŞANLIURFA'DAN BİLE ZİYARETÇİ GELİYOR

Bahçeye yalnızca Bolu'dan değil, Türkiye'nin farklı kentlerinden de ziyaretçiler geliyor.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 12

İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova başta olmak üzere birçok ilden misafir ağırlayan Kalaycı'nın bahçesine, sosyal medya üzerinden konsepti öğrenen ziyaretçiler de geliyor.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 13

Genç girişimci, kısa süre önce Şanlıurfa'dan gelen bir misafiri de bahçesinde ağırladığını belirtti.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 14

AHUDUDU HASADI BAŞLADI

Bahçede 27 Temmuz itibarıyla ahududu hasadı başladı.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 15

Hasat döneminde ziyaretçiler sepetlerini alarak bahçeye giriyor, ürünleri kendi elleriyle topluyor ve dalından taze meyve deneyimi yaşıyor. Kalaycı, hasat sürecinin kasım ayına kadar devam edeceğini belirterek herkesi bahçeye davet etti.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 16

"ANA GAYEMİZ İNSANLARI TOPRAKLA BULUŞTURMAK"

Üretime başlama hikâyesini anlatan Kalaycı, tarım alanında farklı bir model oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Kalaycı, "Hedefim kaymakam olmaktı ancak maalesef olmadı. Artık kendi bahçemizin yöneticisi ve kaymakamı olduk" ifadelerini kullandı.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 17

Projenin temel amacının yalnızca üretim yapmak olmadığını belirten genç girişimci, insanları toprakla buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 18

Bahçede hafta içlerinde okul grupları, öğrenci grupları ve pilates grupları da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

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6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor - Resim: 19

Kalaycı, 2026 yılında üretim kapasitesini 45 dönüme ulaştırdıklarını belirterek, hasat sezonu boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

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