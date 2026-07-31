6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor

Babası tarafından kullanılan 15 dönümlük arazinin 6 dönümünü değerlendirmeye karar veren Kalaycı, katma değeri yüksek orman meyvelerine yöneldi. İlk olarak ahududu bahçesi kuran genç girişimci, daha sonra çilek, böğürtlen, frenk üzümü, yaban mersini ve aronya üretimine de başladı.