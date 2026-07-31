6 dönümle başladı, 45 dönüme çıkardı: Genç çiftçinin sistemi ilgi çekiyor

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYKEN ÜRETİME BAŞLADI
Bolu'nun Karaköy Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Yunus Emre Kalaycı, 2023 yılında henüz üniversite 3. sınıf öğrencisiyken tarımsal üretime adım attı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYKEN ÜRETİME BAŞLADI
Bolu'nun Karaköy Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Yunus Emre Kalaycı, 2023 yılında henüz üniversite 3. sınıf öğrencisiyken tarımsal üretime adım attı.
Babası tarafından kullanılan 15 dönümlük arazinin 6 dönümünü değerlendirmeye karar veren Kalaycı, katma değeri yüksek orman meyvelerine yöneldi. İlk olarak ahududu bahçesi kuran genç girişimci, daha sonra çilek, böğürtlen, frenk üzümü, yaban mersini ve aronya üretimine de başladı.
Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Kalaycı'nın hedefi kaymakam olmaktı. Ancak tarıma yönelen genç girişimci, bugün kendi bahçesinin üretim sürecini yönetiyor.
6 DÖNÜMDEN 45 DÖNÜME ULAŞTI
İlk üretime 6 dönümlük alanla başlayan Kalaycı, aradan geçen 3 yılda üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.
2026 yılı itibarıyla sözleşmeli üretimle birlikte toplam üretim alanını 45 dönüme çıkaran genç girişimci, başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok şehre ürün gönderiyor.
Kalaycı'nın bahçelerinde başta frambuaz olmak üzere böğürtlen, frenk üzümü, yaban mersini ve aronya yetiştiriliyor.
"İSTEDİĞİN KADAR YE, ALDIĞIN KADAR ÖDE"
Genç çiftçinin dikkat çeken bir diğer uygulaması ise vatandaşlara sunduğu hasat deneyimi oldu.
Bolu'da ilk kez hayata geçirilen "İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde" konsepti kapsamında ziyaretçiler, ellerine aldıkları sepetlerle bahçeye giriyor ve meyveleri kendi elleriyle dalından topluyor.
Hasat sırasında taze meyvelerden diledikleri kadar yiyebilen ziyaretçiler, bahçeden götürmek üzere topladıkları ürünleri tarttırarak yalnızca aldıkları miktarın ücretini ödüyor.
Bu farklı sistem, doğayla iç içe vakit geçirmek ve meyveleri dalından toplamak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.
ŞANLIURFA'DAN BİLE ZİYARETÇİ GELİYOR
Bahçeye yalnızca Bolu'dan değil, Türkiye'nin farklı kentlerinden de ziyaretçiler geliyor.
İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova başta olmak üzere birçok ilden misafir ağırlayan Kalaycı'nın bahçesine, sosyal medya üzerinden konsepti öğrenen ziyaretçiler de geliyor.
Genç girişimci, kısa süre önce Şanlıurfa'dan gelen bir misafiri de bahçesinde ağırladığını belirtti.
AHUDUDU HASADI BAŞLADI
Bahçede 27 Temmuz itibarıyla ahududu hasadı başladı.
Hasat döneminde ziyaretçiler sepetlerini alarak bahçeye giriyor, ürünleri kendi elleriyle topluyor ve dalından taze meyve deneyimi yaşıyor. Kalaycı, hasat sürecinin kasım ayına kadar devam edeceğini belirterek herkesi bahçeye davet etti.
"ANA GAYEMİZ İNSANLARI TOPRAKLA BULUŞTURMAK"
Üretime başlama hikâyesini anlatan Kalaycı, tarım alanında farklı bir model oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Kalaycı, "Hedefim kaymakam olmaktı ancak maalesef olmadı. Artık kendi bahçemizin yöneticisi ve kaymakamı olduk" ifadelerini kullandı.
Projenin temel amacının yalnızca üretim yapmak olmadığını belirten genç girişimci, insanları toprakla buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.
Bahçede hafta içlerinde okul grupları, öğrenci grupları ve pilates grupları da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.
Kalaycı, 2026 yılında üretim kapasitesini 45 dönüme ulaştırdıklarını belirterek, hasat sezonu boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.