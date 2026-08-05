Antalya'da eşini silahla öldürmekle yargılanan Abdullah Poyraz hakkında karar açıklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme ayrıca sanığa ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
SON SAVUNMASINDA PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Karar duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Poyraz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Son savunmasını yapan Poyraz, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek Adli Tıp Kurumu raporlarındaki aleyhine olan tespitleri kabul etmediğini söyledi.
Sanık, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Uzun süredir çocuklarımı göremiyorum. Aileme sahip çıkmak istiyorum. Tahliyemi ve lehe hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdullah Poyraz'ın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Sanık ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.
OLAY 2024 YILINDA YAŞANMIŞTI
Olay, 27 Kasım 2024'te Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi.
Abdullah Poyraz (55), 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçmış, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.