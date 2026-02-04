6 aydır saçına makas girmedi: Manchester United taraftarının yemininin bitmesine son 2 maç

Manchester United, teknik direktör Michael Carrick ile yenilmiyor. Üst üste maçlarını kazanan Kırmızı şeytanlar bir taraftarın saç kesmeme yeminini bozduracaklar. Sosyal medyada yoğun ilgi çeken taraftar, Manchester United’ın üst üste 5 maç kazanabilmesiyle saçlarını kestireceğini ancak olmaması durumunda saçına makas dahi sokmayacağını ifade etti.