Manchester United, teknik direktör Michael Carrick ile yenilmiyor. Üst üste maçlarını kazanan Kırmızı şeytanlar bir taraftarın saç kesmeme yeminini bozduracaklar. Sosyal medyada yoğun ilgi çeken taraftar, Manchester United’ın üst üste 5 maç kazanabilmesiyle saçlarını kestireceğini ancak olmaması durumunda saçına makas dahi sokmayacağını ifade etti.
6 aydır saçına makas girmedi: Manchester United taraftarının yemininin bitmesine son 2 maç
İngiliz devi Manchester United, Amorim sonrası gelen Michael Carrick ile büyük çıkış yakalamış durumda. Lider Arsenal ve daha öncesinde Manchester City’i mağlup eden kırmızı şeytanlarda bir taraftarın yemini sosyal medyada viral oldu. 6 aydır saçına makas girmedi. İşte detaylar…Derleyen: Furkan Çelik
Son olarak Amorim döneminde 5 maçlık maç serisini kazanmayan United, bu sefer taraftarın yeminini bozduracak.
6 AYDIR SAÇINA MAKAR GİRMEDİ
6 aydır saçını kesmeyen taraftarın ilk günden bugüne kadar olan değişimi ise pes dedirtti.
Michael Carrick yönetiminde, üst üste 3 maçını kazanan Manchester United, son olarak bu hafta Tottenham ile karşılaşacak.
SIRADAKİ HEDEF TOTTENHAM
Maçın kazanılması doğrultusunda galibiyet serisi 4’e çıkacak ve taraftarın saçını kesmesi için son bir engel kalacak.
TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Tottenham - Manchester United kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak.
BeIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.