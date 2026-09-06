Kaynak: AA

Aylarca süren öksürük ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvuran 63 yaşındaki Recep Arslan'ın

akciğerinde kitle olduğu sanılıyordu. Fakat doktorların müdahalesiyle ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi.

Afyonkarahisar'da nefes almakta güçlük çekmesi ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye giden kişinin

akciğerinde tespit edilen cismin kitle olmadığı öğrenildi. Gerçek gerçekleştirilen bronskopi sonucuyla ortaya çıktı.

Çobanlar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan'ın öksürük, yutkunma güçlüğü ve nefes darlığı

şikayetleri giderek arttı. Şikayetlerinin şiddetlenmesi üzerine Arslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri

Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yapılan tetkiklerde akciğerinde kitle tespit edilen Arslan, bronkoskopi için işleme alındı. Ancak işlem sırasında akciğerinde sarımsak olduğu görüldü.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibinin müdahalesiyle, soluk borusundan akciğerine kaçtığı tespit edilen sarımsak başarıyla çıkarıldı.

'SARIMSAĞI ÇIKARDIĞIMIZDA RAHAT NEFES ALDI'

Balcı, konuya ilişkin olarak şunları dile getirdi:

"İşlem öncesinde hastanın şikayetlerini tekrardan değerlendirdik. Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş. Acil servislere başvuruları olmuş. Biz hastada kitle vardır diye işleme girdik. Hareket eden nesnenin sarımsak olduğunu gördük. Hasta 6 ay önce sarımsağı akciğerine kaçırmış, o günden sonra yaşam kalitesi düşmüş. Biz sarımsağı çıkardığımızda rahat nefes almaya başladı."

'KİTLE OLMADIĞI İÇİN SEVİNDİM'

Recep Arslan da "şifa olsun" diye iki yıldır sarımsağı çiğ yuttuğunu söyledi.

Öksürük, yutkunamama ve nefes alamama şikayetlerinin artmasıyla zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Arslan,

"Nefes almakta çok zorlanıyordum ve öksürük krizleri çoğalıyordu. Şimdi rahatım. Sarımsak çıkınca sevindim. Kitle sanmıştık." diye konuştu.