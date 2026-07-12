Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 6 ayında toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu. Bu paraların toplam piyasa değeri 434 milyon 615 bin 500 lira olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK 1 LİRA BASILDI

Basılan madeni paralar arasında en büyük payı 90 milyon 439 bin adetle 1 lira aldı. Onu 67 milyon 686 bin adetle 5 lira ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş izledi.

BAZI MADENİ PARALAR HİÇ BASILMADI

Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş basılırken, 5 kuruş ve 1 kuruş hiç üretilmedi. Bu durum küçük değerli madeni paraların dolaşımdaki payının azaldığını gösterdi.

ŞUBAT ZİRVEDE, HAZİRAN DİPTE

Madeni para üretiminde en yüksek seviye 46 milyon 210 bin adetle şubat ayında görülürken, en düşük üretim 15 milyon 600 bin adetle haziran ayında gerçekleşti.

Geçen yılın rakamları daha yüksekti

Geçen yıl tedavüle sunulan madeni paraların toplam değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olmuştu. Aynı dönemde özellikle 1 lira ve 5 lira üretimi öne çıkmıştı.

Bu yılın ilk 6 ayında tedavüle sunulan madeni paraların adedi ve toplam değerleri şöyle: