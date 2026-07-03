Kaynak: Haber Merkezi

Uzun süreli hastalık nedeniyle rapor kullanan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin feshedilmesine sendikalardan tepki yağdı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, beyin kanaması geçiren bir aile hekimi ile kanser tedavisi gören iki hekim ve bir hemşirenin görev sözleşmelerinin sonlandırılmasının "insanlık dışı bir uygulama" olduğunu belirterek hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.

Sendikanın açıklamasına göre, 2025 yılı mayıs ayında beyin kanaması geçiren, günlerce yoğun bakımda tedavi gören ve ardından beyin ameliyatı olan Aile Hekimi Dr. Gülfem Önalemdar’ın, iki yıllık sözleşme döneminin altı ayını raporlu geçirdiği gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesi feshedildi. Aynı gün, meme kanseri ve beyin kanseri nedeniyle tedavi gören iki hekim ile bir hemşirenin de benzer gerekçelerle sözleşmelerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Sendika Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, İstanbul Ataşehir’deki Barbaros Aile Sağlığı Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, söz konusu uygulamanın Anayasa’ya, ilgili yasal düzenlemelere ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine aykırı olduğunu savunarak, "Sağlık çalışanlarına ‘Hasta olamazsınız, kanser olamazsınız, beyin kanaması geçiremezsiniz’ denilmektedir. Bu kabul edilemez" dedi.