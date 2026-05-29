İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Aydın Üyenarık, görev sırasında geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekânı cennet, ruhu şad olsun" denildi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Üyenarık, 1 Kasım 2025 tarihinde görevi sırasında bir trafik kazası geçirmişti. Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede uzun süredir tedavisine devam edilen Üyenarık’ın, 29 Mayıs'ta şehit olduğu açıklandı.