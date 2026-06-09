Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasının ardından yaşananlar şaşkınlık yarattı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkan sürücü, polis ekiplerine aracı kendisinin kullanmadığını söyleyerek kurtulmaya çalıştı.

Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerindeki Polis Evi Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, 07 BVM 924 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın ardından araç yol ortasında kaldı.

YARDIMA GELEN VATANDAŞI SUÇLADI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü Önder Ö., direksiyonda olmadığını iddia ederek kazayı gören ve yardım etmek için bölgeye gelen bir vatandaşı işaret etti. Ancak yapılan alkol kontrolünde sürücünün 3.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesiyle aracı kullanan kişinin Önder Ö. olduğu netleşti. Ayrıca sürücünün daha önce de 4 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve ehliyetinin alınmış olduğu belirlendi.

Yapılan işlemler sonucunda sürücüye ehliyetsiz ve 5'inci kez alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 340 bin lira idari para cezası kesildi. Otomobil trafikten men edilirken, gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.