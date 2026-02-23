Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, cep telefonu şebekelerinin Türkiye'de hizmet vermeye başlamasının 32. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

5G İÇİN TARİH VERİLDİ

4,5G hizmetinin 1 Nisan 2016'da aktif edildiğini ve mobil internet hızlarında büyük artış sağlandığını söyledi.

5G teknolojisini kullanmasına sayılı günler kaldığını söyleyen Uraloğlu, “Türkiye, mobil iletişim teknolojisinde 1 Nisan'da büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Çalışmaları uzun yıllardır devam eden ve 3 operatörün 16 Ekim 2025'te gerçekleştirilen ihalede 11 frekans paketini satın aldığı 5G teknolojisi, 1 Nisan'da kullanıcılara sunulacak” dedi.

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de cep telefonu şebekelerinin gelişiminin sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda toplumsal yaşam ve ekonomik faaliyetler üzerinde de kalıcı etkiler bıraktığını söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'de iletişim ve haberleşme alanının daha da güçlendirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini, bunun en somut örneğinin 5G teknolojisine geçiş sürecinin olduğunu belirtti.