5G’de rekor büyüme: Abone sayısı 29 milyonu aştı

Söz konusu rakamların dikkat çekici ve gurur verici olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Çünkü bu durum, vatandaşlarımızın 5G teknolojisini olağanüstü hızlı ve yüksek bir oranda benimsediğini açıkça göstermektedir. Neredeyse her 10 adet 5G uyumlu cihazdan 9’u 5G hizmetini kullanır duruma geldi.” diye konuştu.

Uraloğlu, zaman içerisinde yeni 5G uyumlu mobil telefon, tablet ve diğer cihazların sayısı arttıkça bu penetrasyon oranımız ve abone istatistiklerimiz de önemli ölçüde artmaya devam edeceğini kaydetti. İki yıl içerisinde de 5G hizmetlerini Türkiye’nin her noktasına eriştireceklerini dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ama sizlerin de farkında olduğu üzere 5G, yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil; üretim gücümüzü, hizmet kalitemizi ve teknolojik rekabetçiliğimizi aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısıdır. Robotik sistemlerden otonom sürüşe, akıllı şehirlerden akıllı tarıma, 8K canlı yayınlardan kritik altyapı yönetimine kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracaktır.”