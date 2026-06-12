5G'de dikkat çeken büyüme: 2,5 ayda 42 milyona yaklaştı

2,5 AYDA 42 MİLYONA YAKLAŞTI

Bu rakamların, Türkiye’nin dijital dönüşümünü sırtlayacak, geleceğini aydınlatacak ve küresel rekabette üstünlük sağlayacak devasa bir altyapıyı başarıyla kurduklarının en güçlü ve gurur verici kanıtları olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, “İşte bu güçlü altyapıyı gerçek bir değere dönüştürmek amacıyla, 16 Ekim 2025’te 5G ihalesini gerçekleştirerek ardından 1 Nisan itibarıyla da ticari 5G hizmetlerini resmen başlattık. Kısa sürede çok yüksek abone penetrasyonu yakaladık. 81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden; yaklaşık 21 milyon abone, yani neredeyse ülkemizin nüfusunun 4’te biri bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise 5G abone sayımız daha 2,5 ay bile dolmadan 42 milyona yaklaştı.” şeklinde konuştu.