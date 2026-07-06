Keysight Technologies ve Tayvan merkezli çip üreticisi WIN Semiconductors, radyo frekansı (RF) uygulamalarında kullanılan galyum nitrür (GaN) mikroçip tasarım süreçlerini kökten değiştiren ortak bir platformu kullanıma sundu. Bu yeni çözüm; özellikle 5G altyapıları, Wi-Fi sistemleri ve uydu haberleşme teknolojileri üzerinde çalışan mühendislerin, çip üretim hatalarını sıfıra indirmelerine olanak tanıyor. İlk seferde hatasız tasarım hedefiyle geliştirilen sistem, geleneksel yöntemlerde sıkça karşılaşılan maliyetli yeniden üretim süreçlerini ve zaman kayıplarını ortadan kaldırarak yüksek frekanslı elektronik cihazların pazara çıkış süresini önemli ölçüde kısaltmayı vadediyor.

TASARIM HATALARI SANAL ORTAMDA SIFIRLANIYOR

Geliştirilen bu yeni çözüm, Keysight’ın gelişmiş tasarım sistemi olan ADS (Advanced Design System) yazılımı ile WIN Semiconductors’ın özel tasarım araçlarını (PDK) tek bir çatı altında birleştiriyor. Mühendisler, bu sayede mikroçip topolojisini üç boyutlu olarak doğrulayabiliyor ve tasarımın fiziksel gerçekliğe ne kadar uygun olduğunu önceden görebiliyor. Geleneksel üretim süreçlerinde tespit edilen hatalar genellikle üretimin son aşamalarında fark edilip haftalar süren gecikmelere yol açarken, yeni platform sayesinde uzmanlar üretim öncesi tüm sistemi uçtan uca sanal ortamda doğrulayabiliyor.

GERÇEKÇİ SİMÜLASYONLARLA YÜKSEK VERİMLİLİK

Sistemin en dikkat çeken özelliği; çip ile birlikte tüm çevresel donanımların, yani devre kartı, muhafaza ve ölçüm cihazlarının bir bütün olarak simüle edilebilmesidir. Bu kapsamlı yaklaşım, cihazın gerçek dünya koşullarında nasıl performans sergileyeceğine dair verileri henüz fiziksel prototip üretilmeden sunuyor. Özellikle 5G baz istasyonları gibi yüksek hassasiyet gerektiren sistemlerde bu tür bir doğrulama süreci hata payını en aza indiriyor. Radar teknolojilerinden uydu iletişimine kadar geniş bir yelpazede kullanılacak olan bu teknoloji, galyum nitrür kullanımının verimliliğini üst seviyeye taşıyor.

MİLYAR DOLARLIK PAZARIN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

Galyum nitrür teknolojisinin sunduğu yüksek verimlilik ve dayanıklılık, modern kablosuz iletişim ağlarının temelini oluşturuyor. Uzmanlar, bu entegre platformun sunduğu hassasiyetin, rekabetçi yarı iletken pazarında üreticilere büyük avantaj sağlayacağını belirtiyor. Galyum nitrür çip pazarının 2031 yılına kadar 2,77 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenirken, bu alanda tasarım süreçlerini hızlandıran çözümlerin kritik bir rol oynayacağı öngörülüyor.