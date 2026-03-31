Yeniçağ Gazetesi
31 Mart 2026 Salı
5G telefonlarda nasıl aktif ediliyor? İşte herkesin bilmesi gereken o ayar

Türkiye’de 5G teknolojisi yarın resmen kullanıma geçiyor. İnternet hızını ciddi şekilde artıracak teknoloji için cep telefonu kullanıcıların yapması gereken bir ayar bulunuyor. Öte yandan telefon ve SIM kartların 5G ile uyumlu olması gerekiyor.

Serkan Talan Serkan Talan
Türkiye’de mobil iletişimde yeni nesil teknoloji 5G, yarın itibarıyla kullanıma sunulacak. Uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından hizmete alınacak sistem, ilk etapta 81 il merkezinde aktif olacak.

Mobil iletişimin beşinci nesli olan 5G, mevcut teknolojilere göre daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresi sunuyor. Bu teknoloji, yoğun bağlantı ihtiyacına ve anlık veri iletimine yönelik geliştirildi.

5G hizmeti başlangıçta şehir merkezlerinde kullanılabilecek. Kapsama alanının, önümüzdeki süreçte kademeli olarak genişletilmesi planlanıyor. İki yıl içinde ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

5G İÇİN YAPILMASI GEREKEN AYAR

5G hizmetinden yararlanmak için kullanıcıların uyumlu bir cep telefonu ve SIM karta sahip olması gerekiyor. 4,5G ile uyumlu SIM kartlar 5G’de kullanılabilirken, daha eski SIM kartların güncellenmesi gerekiyor.

Uyumlu cihaz ve SIM kartın ardından kullanıcıların operatörleri üzerinden 5G hizmetini aktif hale getirmesi gerekiyor. Bu işlem SMS veya mobil uygulamalar üzerinden yapılabiliyor.

Son aşamada ise telefonların “Ayarlar” bölümünden “Mobil Ağlar” ya da “Hücresel” kısmına girilerek şebeke tercihi 5G olarak seçiliyor.

TELEFONUN 5G UYUMLU OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Kullanıcılar, cihazlarının 5G destekleyip desteklemediğini telefon ayarlarından kontrol edebiliyor. “Mobil Ağlar” veya “Hücresel” bölümünde 5G seçeneğinin yer alması, cihazın uyumlu olduğunu gösteriyor.

Paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de yaklaşık 95 milyon cep telefonunun 32 milyonu 5G uyumlu durumda bulunuyor. Bu sayının, teknolojinin devreye girmesiyle artması bekleniyor.

OPERATÖR ÜZERİNDEN AKTİVASYON GEREKİYOR

5G’yi kullanabilmek için yalnızca cihaz uyumluluğu yeterli olmuyor. Kullanıcıların, hizmeti operatörleri üzerinden aktif hale getirmesi gerekiyor. Türkiye’de hizmet sunacak operatörler, bu işlem için SMS ve mobil uygulama seçenekleri sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
