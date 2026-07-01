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Kaynak: İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 59 yaşındaki Saniye Yaşar'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada cinayetin faili olduğu belirlenen apartman görevlisi tutuklandı.

Olay, 17 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Saniye Yaşar'ı evinde silahla vurulmuş halde buldu.

GÜNLER SÜREN ÇALIŞMA SONUCU YAKALANDI

Ağır yaralı olarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, cinayetin şüphelisinin Ö.M. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, Yaşar'ın yaşadığı apartmanın görevlisi olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Yapılan incelemede şüphelinin cinayetin ardından evde bulunan altınları da çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.