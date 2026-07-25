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Kaynak: İHA

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Kibar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 numaralı Bayraktar Apartmanı'nın 1'inci katında yaşayan 58 yaşındaki yaşlı adam, birlikte yaşadığı annesi tarafından bu sabah saatlerinde hareketsiz vaziyette bulundu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde, ismi öğrenilemeyen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Son 1 aydır yakınlarına göğsünün ağrıdığını belirten şahsın kalp krizi sebebiyle vefat ettiği değerlendiriliyor.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.