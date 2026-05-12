Olay, 29 Mart tarihinde Kayseri'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.A. evde arkadaşıyla oturduğu esnada kimliği belirsiz şahıslar ikamete geldi. Gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve E.A. tabancayla başından vurularak ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı E.A.'yı hastaneye kaldırdı ancak talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından soruşturmayı derinleştiren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, olayın faillerini yakalamak için İstihbarat ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel bir ekip kurdu. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 19 yaşındaki D.K. kısa sürede yakalanarak tutuklanırken, asıl fail olduğu değerlendirilen 51 yaşındaki A.K.’nın izine rastlanamadı.

Firari zanlıyı yakalamak için saha çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler:

Güzergahlardaki güvenlik ve MOBESE kameralarını topladı.

Tam 575 saatlik kamera kaydı uzman ekiplerce saniye saniye analiz edildi.

Kayseri Polisi Mersin’de Operasyon Düzenledi

Titiz teknik takip ve kamera incelemeleri sonucunda, şüpheli A.K.’nın Kayseri’den kaçarak Mersin’e yerleştiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen özel ekip, Mersin’e giderek belirlenen adrese şafak operasyonu düzenledi.

Kıskıvrak yakalanan katil zanlısı, adli işlemleri yapılmak üzere Kayseri’ye getirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.