Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) rakamlarından elde ettiği verilerle düzenlediği Kasım 2025 İstihdam İzleme Bülteni'ni kamuoyuyla paylaştı.

Rapordaki veriler, çalışma hayatındaki küçülmenin ne kadar arttığını ortaya çıkardı. Kasım ayından itibaren toplam sigortalı çalışan sayısı, bir önceki aya göre yaklaşık 80 bin kişi düşerek 25 milyon 936 bin seviyesine düştü. Bu düşüşle beraber, son dört aylık dönemde kayıtlı istihdamdaki toplam erime 574 bin kişiye ulaştı.

SANAYİNİN LOKOMOTİFİNDE SERT DÜŞÜŞ

İstihdam piyasasında en ağır kaybı Türkiye’nin en çok ihracat yapan ve en fazla işçi çalıştıran sektörleri aldı. İnceleme gerçekleştirilen 88 alt sektörün 39’unda sigortalı ücretli çalışan sayısında yıllık bazda düşüş görüldü.

En büyük yıkım 86 bin 513 kişilik kayıpla giyim eşyaları imalatında yaşanırken, bu alandaki istihdam bir yılda yüzde 13,2 oranında küçüldü.

Bu sektörü, 42 bin 632 kişilik azalmayla tekstil ürünleri imalatı takip etti. Sanayideki bu sert fren, üretimin ve ihracatın geleceği açısından alarm veriyor.

İNŞAAT VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Öte yandan üretim alanında meydana gelen büyük kayıplar, inşaat ve perakende sektöründeki yükselişlerle dengelenmeye çalışılıyor.

Kasım ayında en fazla istihdam artışı 138 bin 887 vatandaş ile bina inşaatı sektöründe meydana geldi. Onu 127 bin 516 kişilik yükselişle perakende ticaret ve 63 bin 782 kişilik artışla eğitim sektörü izledi. Fakat sanayideki kalıcı iş kayıplarının, daha kırılgan olan hizmet ve inşaat sektörleriyle ikame edilmesi ekonomistleri tedirgin ediyor.

İSTANBUL GERİLEDİ

Şehir bazlı veriler incelendiğinde ise Türkiye’nin ekonomik merkezi İstanbul’da yıllık bazda çalışan sayısının 28 bin 721 kişi azalması dikkat çekti. Buna karşılık en yüksek istihdam yükselişi 84 bin 268 kişi ile Ankara’da görüldü. Deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetleri sebebiyle Hatay (yüzde 22,5) ve Malatya (yüzde 19,5) oransal olarak en güçlü yükselişin meydana geldiği iller oldu.