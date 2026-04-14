Animasyon türünde, 3D teknikle hayata geçirilen yapımın yönetmen koltuğunda Yunus Emre Çakır otururken, senaryosu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül tarafından kaleme alındı. Yapımcı Murat Kaya, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, sektöre yaklaşık 16 yıl önce tesadüfler sonucu adım attıklarını ve bu süre zarfında TRT Çocuk ile TRT Diyanet Çocuk için pek çok projeye imza attıklarını ifade etti.

Çocukların hayal gücünü geliştirmeyi amaçlayan “Aslan: Hürkuş” serisini sinemaya kazandırdıklarını hatırlatan Kaya, bu yeni filmin sinemadaki onuncu projeleri olduğunu belirtti.

Fatih Sultan Mehmet ve Hz. Muhammed’in hayatını beyaz perdeye taşımayı hedeflediklerini dile getiren Kaya, “Peygamber Efendimizin hayatını anlatan bir film yapmak nasip oldu. Bizim çocukluğumuz sahur vakitlerinde ‘Çağrı’ filmini izleyerek geçti. Aradan yaklaşık 50 yıl geçmesine rağmen hâlâ izleniyor. Ancak bu topraklardan da Peygamberimizi anlatan yeni bir yapımın ortaya çıkması gerektiğini düşündük. ‘Neden benim çocuklarım da ‘Tay’ ve ‘Hazret-i Muhammed: 571 - Rahmet Peygamberi’ filmleriyle büyümesin?’ diyerek bu projeye başladık.” dedi.

Filmin ana temasının Hz. Muhammed’in merhameti ve şefkati olduğuna dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hikâye aslında aynı; bu bir siyer anlatımı. ‘Çağrı’ filmine benzer şekilde bazı savaşlara da yer veriyoruz. Ancak bunu çocukların anlayabileceği, pedagojik açıdan uygun bir dil ile sunuyoruz. Bizim odak noktamız savaşlar değil; Peygamber Efendimizin merhameti. Mekke’de yaşanan zorluklar, İslam’ı ilk kabul eden sahabeler de filmde yer alıyor. Ben onları ‘ilk yıldızlar’ olarak tanımlıyorum.”

Kaya ayrıca, filmde Hz. Muhammed ile eşlerinin yüzlerinin ve seslerinin doğrudan kullanılmadığını, anlatımın farklı bir bakış açısıyla sunulduğunu belirtti.

Yapım sürecinde siyer uzmanları ve pedagoglardan oluşan geniş bir ekiple çalıştıklarını ifade eden Kaya, senaryo sürecinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü ve ardından uzun bir revizyon aşamasından geçtiğini söyledi. Bu sürecin, diğer animasyon projelerine kıyasla oldukça uzun olduğunu vurguladı.

Böylesine anlamlı bir projede yer almanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Kaya, “Bu film, anne ve babaların çocuklarıyla birlikte izlemesi gereken bir yapım. Ben de yapım sürecinde pek çok yeni şey öğrendim; bildiklerimizi yeniden hatırlama fırsatı bulduk. Ailelerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Film hakkında:

Yapımcılığını Outline Animation and Games ile Vakıf Medya’nın üstlendiği filmin müzikleri Ali Bakan’a ait. Geniş bir seslendirme kadrosunun yer aldığı projede pek çok oyuncu karakterlere hayat veriyor.

Konu özeti:

Film, dedesiyle birlikte Medine’ye doğru yola çıkan Lina’nın hikâyesini merkezine alıyor. Yolculuk sırasında Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebubekir ile tanışan Lina, Hz. Muhammed’i görme heyecanı yaşarken, bu iki sahabenin anlattıklarıyla İslam’ın doğuşuna tanıklık ediyor. Mekke’deki baskılar, müşriklerin engellemeleri, Bilal Habeşi’nin özgürlük mücadelesi ve iman dolu hatıralar, Lina’nın yolculuğunu anlamlı bir keşfe dönüştürüyor.