3D tekniğiyle hazırlanan filmin yönetmenliğini Yunus Emre Çakır üstlenirken, senaryosunu Ali Hakan Kaya ile Sinem Doğangönül kaleme aldı.

Yapımcı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıl önce tesadüfen sektöre girdiklerini ve bugüne kadar TRT Çocuk ile TRT Diyanet Çocuk kanallarına birçok proje ürettiklerini belirtti.Daha önce “Aslan: Hürkuş” film serisiyle sinemada çocukların hayal dünyasını zenginleştirdiklerini ifade eden Kaya, yeni filmin sinemadaki 10. yapımları olduğunu söyledi.

Kaya, Fatih Sultan Mehmet ve Hz. Muhammed’in hayatını filme çekmek istediklerini aktararak, “Peygamber Efendimizin hayatını film yapmak nasip oldu. Hepimizin çocukluğu sahurlarda ‘Çağrı’ filmini izlemekle geçti. Şu anda da halen bu film izleniyor. Üzerinden 50 yıl geçmiş. Fakat bu topraklardan da Peygamber Efendimizi anlatacak bir filmin yapılması gerekliliği hasıl olmuştu. ‘Benim çocuklarım da ‘Tay’ ve ‘Hazret-i Muhammed: 571 - Rahmet Peygamberi’ filmini izleyerek neden büyümesin’ diye düşündük. Bu şekilde yola çıktık.” dedi.

“ANA GÜNDEMİMİZ, PEYGAMBER EFENDİMİZİN RAHMETİ VE ŞEFKATİ”

“Hazret-i Muhammed: 571 - Rahmet Peygamberi” filminde Hz. Muhammed’in rahmet ve şefkat yönüne vurgu yapmak istediklerini belirten Kaya, şunları kaydetti: “Çağrı filmiyle farklı yönlerimiz var. Aslında hikaye aynı yani Peygamber Efendimizin hayatı ve bir siyer projesi bu. Çağrı filmindeki gibi savaşları işliyoruz. Fakat çocuklarımızın pedagojik olarak anlayabileceği şekilde konuyu işliyoruz. Savaşlar konusu bizim ana gündemimiz değil. Ana gündemimiz, Peygamber Efendimizin rahmeti ve şefkati. Elbette ki Mekke’de yaşanan zorluklar, İslam’a ilk geçen sahabeler filmde var. Ben sahabelere ilk yıldızlar diyorum. Filmde bunları anlatıyoruz.”

Murat Kaya, filmde Hz. Muhammed ile eşlerinin sesi ve yüzünün kullanılmadığını, bir kamera açısıyla izleyicilere anlatıldığını vurguladı.

Filmi siyer uzmanları ve pedagoglardan oluşan geniş bir ekiple hazırladıklarını aktaran Kaya, “Senaryo süreci yaklaşık 6 ay sürdü ve bu yazılan senaryonun düzeltilme süreci de oldu. Açıkçası hiçbir filmimizde bu kadar uzun senaryo süreci olmadı. Herhangi bir çizgi filmde senaryo, yaklaşık 2-3 aylık bir süreçtir. O yüzden bu filmde senaryonun üzerine çok kafa yoruldu.” değerlendirmesini yaptı.

Kaya, filmin anne-babaların çocuklarıyla birlikte izlemesi gereken bir yapım olduğunu belirterek, “Bence bu film, anne ve babaların çocuklarının elinden tutup götürmesi gereken bir film. Ben yapımcı olarak, filmi yaparken de birçok şey öğrendim. Bildiğimiz ama unuttuğumuz şeyleri tekrar hatırlama fırsatı oldu. Anne babalara bu noktada gerçekten bir görev düşüyor diye düşünüyorum.” dedi.

FİLM HAKKINDA

Filmin yapımcılığını Outline Animation and Games ile Vakıf Medya ortaklaşa üstlendi.Müziklerini Ali Bakan’ın bestelediği yapımda, İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer, Altan Alkan, Batuhan Yalçın, Esat Tanrıverdi, Aslı Ünsalan, Müge Sefercioğlu, Şivan Binici, Ercan Demirel, Başak Nezir, Asaf Çelebi, Ekrem Tamer, İbrahim Bildir, Hakan Bozbey, Türker Yılmaz, Engin Özsayın, Alp Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendirme kadrosunda yer aldı.Filmin konusu özetle şöyle:

“Lina, dedesiyle çıktığı Medine yolculuğunda Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebubekir’le karşılaşır. Hz. Muhammed’i göreceği için çok heyecanlı olan küçük kız, onun ashabından iki kişiyle tanışınca çok sevinir. Zübeyr ve Esma bir vesileyle başlayan sohbette İslam’ın doğuşuna ve gelişmesine tanıklık eden olayları anlatır. Mekke’de yaşanan baskılar, müşriklerin müdahaleleri, Bilal Habeşi’nin özgürlük mücadelesi ve imanla örülmüş nice hatıra Lina’nın yolculuğuna eşlik eder.”