

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Çanakkale Savaşı’nda büyük kahramanlıklar gösteren 57. Piyade Alayı’nın Tekirdağ’dan Çanakkale’ye uğurlanışı münasebetiyle Tekirdağ Valiliği tarafından Rumeli İskelesi’nde program düzenlendi.



Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Demirhan yaptı.



Akademisyen Demirhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan ve İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan yolların üzerinde yer alan Tekirdağ, Çanakkale kara savaşları esnasında askeri ve idari faaliyetlerin yürütülmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Çanakkale Savaşları süresince şehir, limanları demiryolu ve şose yolları ile ordumuzun en önemli ikmal merkezi olmuş ve merkezdeki 2500 yataklı hastaneleri ile binlerce gazimizin tedavisinde önemli bir rol oynamıştır. Bunlarla birlikte Tekirdağımız Çanakkale kara savaşlarında Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu olan o dönemdeki rütbesiyle Yarbay Mustafa Kemal’in komutasında büyük kahramanlıklar gösteren, 19. Fırkanın ve 57. Alayın kurulduğu yerdir. Bu kahraman tümenin karargahı ve 57. Alay bundan 111 yıl önce bugün 24 Şubat tarihinde Tekirdağ limanından Gelibolu’ya hareket etmiştir.”



Akademisyen Demirhan’ın konuşmasının ardından 57. Alay’ın Tekirdağ’dan Çanakkale’ye Uğurlanışı Anma Etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Soytürk ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından 5’inci Kolordu Komutanlığı Askeri Bandosu tarafından kahramanlık marşları seslendirildi.



Akabinde 57. Alay Piyade Alayı’nı temsilen 57 asker, “Elliyedinci Alay” adlı gemi ile dualarla Tekirdağ’dan Çanakkale’ye uğurlandı.



Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Soytürk; ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Şubat 1915 tarihinde 57. Piyade Alayı’nı kurmakla görevlendirilmişti. Burada askerlere 22 günlük bir eğitim verilmişti. 24 Şubat 1915 tarihinde tamda burada bulunduğumuz noktada gemilerle 57. Alayımız Gelibolu’ya hareket etmişti. Bugün 57. Alay’ın uğurlanışının yıl dönümü. Onu yad etmek için bir program düzenledik. Vatandaşlarımızın, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızın, STK’larımızın büyük bir ilgisi ve teveccühü ile güzel bir program oldu.’’ dedi.



Düzenlenen programa Valimiz Sayın Recep Soytürk’ün yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğg. Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S. G. Yzb. Can Çakıcı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.