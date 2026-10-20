Kaynak: Haber Merkezi

Manisa'nın Ege Mahallesi Terzi Sokak'ta bulunan ve 1461 yılında inşa edildiği tahmin edilen tarihi Hindistani Medresesi, zaman içinde çevresinde yükselen beton binaların arasında sıkışıp kaldı.

SON KALINTISI APARTMAN SAKİNLERİ TARAFINDAN KÖMÜRLÜK VE DEPO OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANDI

Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli eğitim merkezlerinden biri sayılan 565 yıllık yapının büyük kısmı yok olurken, günümüze ulaşan son kalıntısı apartman sakinleri tarafından kömürlük ve depo olarak kullanılmaya başlandı.

Tarihi yapı hakkında değerlendirmelerde bulunan yerel tarih araştırmacısı Erkan Akbalık, medreseyi Fatih Sultan Mehmet döneminde Manisa'da yaşamış ümeradan Besayiş Ağa'nın oğlu Velet Bey'in yaptırdığını belirtti. Kare planlı, taş duvarlı ve kubbeli mimarisiyle öne çıkan medresenin 15'inci yüzyılın ikinci yarısında bölgenin en saygın ilim yuvalarından biri olduğunu vurgulayan Akbalık, eserin Osmanlı tarihinin çok kritik bir dönemine tanıklık ettiğini söyledi. Arşiv kayıtlarına göre kurucu Velet Bey'in medresenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çevresine kervansaray, han, bahçe ve dükkânlar inşa ettirdiği aktarıldı. Yıllık geliri yaklaşık 14 bin 480 akçeyi bulan bu vakıf kaynaklarıyla müderrislerin maaşlarının ödendiği, öğrencilerin barınma, yeme-içme ve eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi.

Günümüze ulaşan yapının ise medresenin ana binası değil, mescit ya da küçük dershane bölümü olduğu, asıl kompleksin Yunan işgali dönemindeki yangınlarda yok olmuş olabileceği kaydedildi. Mahalle sakinleri yapının tarihinden daha önce haberdar olmadıklarını vurgularken "Durumdan haberimiz yoktu. Daha sonra buranın yol olacağı söylendi. Madem burası böyle kaldı, girişinin neden diğer taraftan yapılmadığını anlamıyorum. Şu an kömürlük olarak kullanılıyor. İnsanlar çöplerini de buraya atıyor. Nasıl korunacağına bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.