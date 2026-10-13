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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ikamet eden 56 yaşındaki Latife Çakır, gece saat 03.00 sıralarında evinden ayrıldı. Aradan geçen süre zarfında Çakır'ın eve dönmemesi ve kendisine hiçbir şekilde ulaşılamaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kayıp kadını bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.

Gece saatlerinden bu yana kendisinden hiçbir iz bulunamayan Latife Çakır'ın gidebileceği güzergahlardaki polis ekipleri güvenlik kamerası incelemesi yaptığı öğrenildi.