ABD Başkanı Donald Trump, ülkede herhangi bir iş yeri emeklilik planına dahil olmayan yaklaşık 56 milyon çalışanı kapsayan dev bir adım attı. İmzalanan yeni başkanlık kararnamesiyle, özellikle düşük gelirli çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve gig ekonomisi emekçileri için federal hükümet destekli yeni bir dönem başlıyor.

Düzenlemenin en dikkat çekici kısmını, belirli gelir sınırının altında kalan vatandaşlara yönelik doğrudan nakdi destek oluşturuyor. Yıllık geliri 35 bin 500 doların altındaki bireyler ile 71 bin dolara kadar kazancı olan çiftlere, federal hükümet tarafından yılda 1.000 dolara kadar emeklilik katkısı sağlanacak. Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde bu hamleyi, federal memurların sahip olduğu emeklilik güvencesini tüm Amerikan halkına yayma girişimi olarak tanımladı.

Sistemden sadece tam zamanlı çalışanlar değil, aynı zamanda bağımsız çalışanlar, sözleşmeli personel ve küçük işletme sahipleri de faydalanabilecek. Vatandaşların sisteme kolayca erişebilmesi için "TrumpIRA.gov" adlı özel bir internet platformu kurulacak. Bu dijital portalın 1 Ocak 2027 itibarıyla hizmete girmesi planlanıyor.

2027-2032 yıllarını kapsayan süreçte yaklaşık 9,3 milyar dolarlık devasa bir bütçeyle yönetilecek olan bu program, ABD tarihinin en geniş kapsamlı emeklilik reformlarından biri olarak görülüyor. Daha önce başlatılan ancak milyonlarca kişiye ulaşamayan mevcut tasarruf programlarını da kapsayacak şekilde genişletilen bu yeni model, sosyal güvenlik ağını daha önce hiç dahil edilmemiş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.