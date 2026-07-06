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Kaynak: DHA

Olay, öğleden sonra Çermik ilçesi kırsal Akçörten Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyuda bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kişinin Cuma Aslan olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aslan’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.