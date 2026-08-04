55 saat boyunca durmadan yüzdü: Baltık Denizi’ni geçerek tarih yazdı

Sporcu, denemesine İsveç kıyılarından başladı ve saatler süren zorlu mücadelenin ardından Polonya'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Başarısının resmi olarak kabul edilmesi için parkur boyunca hiçbir noktada tekneye tutunmaması ve sudan tamamen kendi gücüyle çıkması gerekiyordu. Tüm kuralları eksiksiz yerine getirdi.