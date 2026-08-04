Baltık Denizi'nin sert dalgaları, dondurucu suları ve değişken hava koşulları bu kez bir sporcunun kararlılığına engel olamadı. Polonyalı ultra maraton yüzücüsü Bartłomiej Kubkowski, İsveç'ten başlayıp Polonya kıyılarına kadar uzanan yaklaşık 160 kilometrelik parkuru tam 55 saat boyunca durmaksızın yüzerek tamamladı.
55 saat boyunca durmadan yüzdü: Baltık Denizi’ni geçerek tarih yazdı
Daha önce iki kez başarısız olan Polonyalı ultra maraton yüzücüsü Bartłomiej Kubkowski, 55 saat boyunca aralıksız yüzerek Baltık Denizi'ni geçti. 160 kilometrelik zorlu parkuru tekne desteği almadan tamamlayan sporcu, azmi ve dayanıklılığıyla büyük ses getirdi.Kaynak: AA
Uzun mesafe yüzme dünyasının en zor meydan okumalarından biri olarak kabul edilen Baltık Denizi geçişi, yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda olağanüstü bir zihinsel dayanıklılık gerektiriyor. Kubkowski, buz gibi sularda iki günü aşkın süre boyunca mücadele ederek imkansız görüleni başardı.
Sporcu, denemesine İsveç kıyılarından başladı ve saatler süren zorlu mücadelenin ardından Polonya'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Başarısının resmi olarak kabul edilmesi için parkur boyunca hiçbir noktada tekneye tutunmaması ve sudan tamamen kendi gücüyle çıkması gerekiyordu. Tüm kuralları eksiksiz yerine getirdi.
55 saatlik kesintisiz yüzüş boyunca Kubkowski'nin yanında yalnızca güvenlik ve organizasyon ekibi yer aldı. Ekip, rotanın doğru şekilde takip edilmesini sağlarken belirli aralıklarla yüzücüye enerji ve sıvı takviyesi ulaştırdı. Ancak sporcu hiçbir aşamada fiziksel destek almadı.
Bu tarihi başarı aslında yıllar süren bir mücadelenin sonucu oldu. Kubkowski, Baltık Denizi'ni ilk kez 2022 yılında geçmeyi denemiş ancak yaklaşık 115 kilometre sonunda yarışı bırakmak zorunda kalmıştı. O başarısızlık onu hedefinden vazgeçirmedi.
En dramatik denemesini ise 2025 yılında gerçekleştirdi. Yaklaşık 159 kilometre yüzerek Polonya kıyılarına yalnızca 15 kilometre kala aşırı yorgunluk nedeniyle denemesini sonlandırdı. Hedefe bu kadar yaklaşmasına rağmen pes etmek zorunda kalması uzun süre konuşulmuştu.
Başarılı geçiş öncesinde aylar süren yoğun hazırlık yapan Kubkowski, uzun saatler süren antrenmanlar, dayanıklılık çalışmaları, zihinsel direnç egzersizleri ve özel beslenme programıyla vücudunu bu zorlu mücadeleye hazırladı. Emeklerinin karşılığını ise tarihi bir başarıyla aldı.
Bartłomiej Kubkowski, ultra maraton yüzme dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. 24 saatlik yüzme kategorisinde dünya rekoruna sahip olan deneyimli sporcu, bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazanırken, Ultra Baltic Swim projesinin de öncülüğünü yapıyor.
Öte yandan aynı dönemde Olimpiyat yüzücüsü Karolina Szczepaniak da Baltık Denizi'ni geçmeyi denedi. Guinness Dünya Rekoru sahibi sporcu, 14 yaşındaki Piotr Małolepszy'nin tedavisine destek amacıyla çıktığı yolculukta yaklaşık 58 saat yüzdükten sonra Polonya kıyılarına 40 kilometre kala denemesini sonlandırmak zorunda kaldı. Kubkowski'nin başarısı ise Baltık Denizi tarihine geçen en dikkat çekici yüzüşlerden biri olarak kayıtlara geçti.