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Del Vecchio'nun oluşturduğu miras yapısında servet tek bir kişinin kontrolüne bırakılmadı. Altı çocuğu, dul eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Lüksemburg merkezli yatırım şirketi Delfin'de eşit pay sahibi oldu.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre sekiz mirasçının her birine yüzde 12,5 hisse düşmesi, büyük kararların alınmasında kriz yarattı. Hiçbir mirasçının tek başına belirleyici olamaması ve gelecek stratejileri konusundaki farklı görüşler holdingin hareket alanını daralttı.

10 MİLYAR EUROLUK SATIN ALMA PLANI MASADA KALDI

Aile içindeki güç dengesini değiştirmek isteyen isimlerden Leonardo Maria Del Vecchio, iki kardeşinin Delfin'deki toplam yüzde 25'lik payını satın almak için yaklaşık 10 milyar euroluk bir plan hazırladı.

Hissesini yüzde 37,5'e çıkararak açık ara en büyük hissedar olmayı hedefleyen Leonardo Maria'nın bu adımı finansman engeline takıldı. Bankaların ek teminat istemesi ve Delfin yönetiminin ortak tavır alamaması nedeniyle plan hayata geçirilemedi.

HİSSEDAR TOPLANTISINDA GERİLİM TIRMANDI

Gerilim haziran sonunda yapılan Delfin hissedar toplantısında daha da görünür oldu. Leonardo Maria Del Vecchio toplantıya katılmayarak yönetimi kendisiyle iş birliği yapmamakla suçladı.

Öte yandan mirasçılardan Rocco Basilico'nun, EssilorLuxottica dışındaki Delfin yatırımlarının satılması yönündeki çözüm önerisi de aile içinde kabul görmedi.

DEV BANKALAR VE FİNANS SİSTEMİ RİSK ALTINDA

Delfin'in önemi yalnızca gözlük sektöründen kaynaklanmıyor. Holdingin sahip olduğu dev portföy İtalya finans piyasasını da doğrudan etkiliyor:

EssilorLuxottica (Ray-Ban) : Yüzde 32,4 Hisse (En Büyük Hissedar)

Monte dei Paschi di Siena: Yüzde 17,5 Hisse (En Önemli Ortaklardan)

Generali & UniCredit: Kritik Düzeyde Yatırım



Aile içinde yaşanan kilitlenme, İtalya'daki bankacılık sektöründe devam eden birleşme ve satın alma süreçlerini de doğrudan etkiliyor. Çözüm bulunamazsa 55 milyar euroluk dev imparatorluk kendi büyüklüğünün kurbanı olma riskiyle karşı karşıya.