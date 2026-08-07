Dev otomotiv üreticisi Nissan, yenilikçi güç aktarma sistemine sahip Qashqai e-POWER modeliyle yeni bir menzil rekoruna imza attı.
55 litrelik depoyla 1.980 km: Qashqai e-POWER imkansızı başardı, rekor kırdı
Nissan Qashqai e-POWER, Kolombiya’da tek depoyla 1.980 km yol katederek Guinness Dünya Rekoru kırdı. 2.600 metre rakımdan deniz seviyesine yapılan yolculukla elde edilen bu başarım, WLTP verilerini yüzde 58 aşarken; marka, gerçek tüketim ve ortalama hız gibi sürüş detaylarını henüz paylaşmadı.Kaynak: Haber Merkezi
Kolombiya’da 14-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen testte araç, herhangi bir yakıt takviyesi veya şarj işlemine tabi tutulmadan tek depoyla 1.980 kilometre mesafe katetti.
Elde edilen bu derece, Guinness Dünya Rekorları hakemleri tarafından bağımsız olarak denetlenip onaylandı.
Kırılan rekorun resmi adı, "Harici şarj veya yakıt ikmali yapılmaksızın fişsiz menzil artırıcılı elektrikli bir SUV ile tamamlanan en uzun yolculuk" olarak tescillendi.
Rekorun en dikkat çekici unsurlarından birini ise seçilen rota oluşturdu. Sürüş, deniz seviyesinden yaklaşık 2.600 metre yüksekte yer alan Bogota kentinde başlayarak Karayip kıyılarındaki deniz seviyesinde noktalandı.
Yaklaşık 2.600 metrelik net irtifa kaybı, rejeneratif frenleme teknolojisinin yolculuk süresince azami düzeyde enerji geri kazanımı sağlamasına imkan tanıdı.
Yol boyunca gerçekleşen uzun süreli inişler sayesinde benzini elektrik enerjisine dönüştüren içten yanmalı motorun devreye girme gereksinimi önemli ölçüde azaldı.
Nissan Qashqai e-POWER’ın fabrika çıkışlı birleşik WLTP menzili 1.250 kilometre, ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 4,4 litre olarak açıklanıyor.
55 litrelik depoya sahip aracın Kolombiya'da ulaştığı 1.980 kilometrelik mesafe, resmi fabrika verisinin yaklaşık yüzde 58 üzerinde bir başarıya işaret ediyor.
Yapılan matematiksel hesaplamalar, bu yolculukta ortalama yakıt tüketiminin 100 kilometrede yaklaşık 2,8 litreye kadar düştüğünü gösteriyor.
Buna karşın Nissan; İngiltere ve Tazmanya'da gerçekleştirilen önceki testlerin aksine Kolombiya sürüşüne ait ortalama hız, gerçek tüketim verileri ve sürücü bilgileri gibi detayları kamuoyuyla paylaşmadı.
Şirket, bu denemenin günlük sürüş koşullarını tam olarak yansıtmadığını ve sonuçların resmi tüketim değeri şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini bildirdi.
Qashqai e-POWER modelinde yer alan e-POWER teknolojisi, tekerleklere gücü yalnızca elektrik motoru aracılığıyla aktarıyor.
Otomobilde bulunan 1,5 litrelik turbo benzinli motorun tekerleklerle doğrudan mekanik bir bağlantısı bulunmuyor; bu ünite yalnızca bataryayı ve elektrik motorunu besleyen bir jeneratör işlevi görüyor.
Yüzde 42 termal verimliliğe sahip üçüncü nesil 5’i 1 arada mimari, özellikle inişe dayalı sürüşlerde yakıt ekonomisini en üst seviyeye çıkarıyor.
Kullanıcılar için resmi referans değerleri 1.250 kilometre menzil ve 100 kilometrede 4,4 litrelik tüketim verisi olmaya devam ederken, markanın Kolombiya denemesine ilişkin teknik sürüş detaylarını ilerleyen dönemde açıklayıp açıklamayacağı henüz netlik kazanmadı.