Kıymetli metal piyasalarında son haftalarda yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın yukarı yönlü seyrini sürdürürken, aynı dönemde çok daha hızlı değer kazanan bir yatırım aracı öne çıktı.
55 günde yüzde 100 kazandırdı: Gözler altındayken herkese ters köşe yaptırdı
Piyasalarda değerli metaller yeniden yükselişe geçerken bir yatırım aracının performansı dikkat çekti. Son 55 gündeki getirisi altının iki katını aşarken, şimdi gözler kritik seviyenin aşılıp aşılmayacağına çevrildi.Kaynak: Haber Merkezi
Çarşamba gününü güçlü yükselişle tamamlayan kıymetli metallerde altın vadeli işlemleri yüzde 1,07 artışla 4 bin 447 dolara yükseldi.
Altında yükselişin devam etmesi halinde 4 bin 474 dolar seviyesi ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor. Ancak son haftalardaki performans karşılaştırıldığında başka bir kıymetli metalin altını geride bıraktığı görüldü.
55 GÜNDE ALTININ İKİ KATINDAN FAZLA KAZANDIRDI
Son 55 günlük performansa bakıldığında altın yüzde 10 değer kazandı. Aynı dönemde dikkatleri üzerine çeken diğer kıymetli metaldeki yükseliş ise yüzde 23'e ulaştı.
Böylece söz konusu yatırım aracının getirisi, aynı dönemde altının sağladığı kazancın iki katını aştı.
İki değerli metal arasındaki performans farkı, piyasaların yakından takip ettiği orana da yansıdı. 17 Temmuz'da 72,55 seviyesinde bulunan oran, 65,37'ye kadar gerileyerek yaklaşık yüzde 10 düşüş kaydetti.
Teknik açıdan ise 65,13 seviyesi yakından takip ediliyor. Oranın bu seviyenin altına gerilemesi durumunda 62,82'ye doğru yeni bir hareketin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
ALTINI GERİDE BIRAKAN YATIRIM ARACI BELLİ OLDU
Son haftalarda altından daha hızlı yükselerek yatırımcıların dikkatini çeken kıymetli metalin gümüş olduğu ortaya çıktı.
Gümüş vadeli işlemleri yüzde 2,34 değer kazanarak 67,27 dolara yükseldi. Son 55 günde yüzde 23 değer kazanan gümüş, aynı dönemde yüzde 10 yükselen altına kıyasla iki katından fazla getiri sağladı.
Altın/gümüş oranının 72,55'ten 65,37'ye gerilemesi de gümüşün altın karşısında güç kazandığını gösterdi.
GÖZLER KRİTİK SEVİYEYE ÇEVRİLDİ
Gümüş, 120 dolarlık tarihi zirvesinin halen uzağında bulunmasına rağmen son dönemde altından daha hızlı yükselmesiyle dikkat çekiyor.
Piyasalarda şimdi gümüşün uzun süredir aşamadığı 100 günlük hareketli ortalama yakından takip ediliyor. Bu seviyenin aşılması, değerli metalde yükseliş ivmesinin devam etmesi açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.
Altın tarihi zirvesinden yaşadığı kaybın büyük bölümünü geri alırken, son haftalarda iki değerli metal arasındaki yarışta gümüşün öne çıkmasıyla yatırımcıların gözü bu kritik seviyeye çevrildi.