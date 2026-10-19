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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



​Tokat’ta Sultan II. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında inşa ettirilen tarihi Gülbahar Hatun Camii, kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından cuma namazı öncesinde düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

​Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz restorasyon sürecinin sona ermesiyle tarihi cami yeniden cemaatine kavuştu. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış programı, kılınan cuma namazı ve edilen dualarla gerçekleşti.

​Açılış programına; Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.

​Tarihi dokusu korunarak aslına uygun şekilde restore edilen 541 yıllık ibadethane, düzenlenen törenin ardından kılınan ilk cuma namazıyla birlikte yeniden cemaatle buluştu.