Uzay tarihinde yeni bir dönüm noktasına sayılı günler kaldı. NASA, Artemis programının en önemli insanlı görevlerinden biri olan Artemis II’yi, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan LC-39B rampasından 6 Şubat 2026’da fırlatmayı hedefliyor.

Göreve ilişkin ayrıntılar, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından da sosyal medya hesabından paylaşıldı. Gezeravcı, Artemis II’nin Ay’a iniş yapmayacağını ancak insanlığı 54 yıl sonra yeniden Dünya yörüngesinin dışına taşıyacağını vurguladı.

En uzak mesafe rekoru kırılacak

Yaklaşık 10 gün sürecek görev kapsamında mürettebat, Ay çevresinde 384 bin kilometreye kadar uzaklaşacak. Bu uçuşla birlikte insanlı uzay görevlerinde bugüne dek ulaşılan en uzak mesafe rekoru kırılacak; derin uzay radyasyonu, iletişim gecikmeleri ve yaşam destek sistemleri test edilecek.

Görevde kullanılacak Orion uzay aracının, Dünya atmosferine saatte yaklaşık 40 bin kilometre hızla girişi de ilk kez tam kapasiteyle sınanacak. Bu testler, ileride planlanan Ay inişleri ve Mars görevleri için insanlı bir prova niteliği taşıyor.

Apollo görevleri Soğuk Savaş döneminin bir rekabet simgesiydi. Artemis programı ise uluslararası işbirliği, sürdürülebilir keşif ve Ay’da kalıcı insan varlığı hedefiyle ilerliyor.