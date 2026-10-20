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20. yüzyılın büyük ustalarından Pablo Picasso, bu kasım ayında New York’ta düzenlenecek dev bir müzayedeyle yeniden sanat gündeminin merkezine oturuyor. Sotheby’s imzasını taşıyan açık artırmada, usta ressamın dört eseri toplam 42 milyon doları aşması beklenen bir değerle satışa sunulacak. Bu satışı sanat dünyası için asıl heyecan verici kılan detay ise seçkide yer alan iki tablonun taşıdığı gizem. Söz konusu iki eser, 1970 yılında Avignon’da gerçekleşen sergiden bu yana tam 54 yıldır kamuoyunun gözünden uzaktı.

"KAHRAMANLIK YILLARI"NIN TUVALE YANSIMASI

Yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıkan bu tablolar, Picasso’nun 1964-1972 yılları arasına yayılan ve sanat tarihçileri tarafından "Kahramanlık Yılları" olarak adlandırılan özel dönemine ait. Sanatçının üslubunun özgürleştiği, içindekileri tuvale çok daha vurucu bir dille aktardığı bu süreç, fırçasıyla sergilediği "son büyük gösteri" olarak kabul ediliyor.

MÜZAYEDENİN YILDIZI: 20 MİLYON DOLARLIK ESER

Açık artırmanın en dikkat çeken parçası ise grubun lideri konumundaki 1969 tarihli "Femme nue et homme au fanion". Tek başına 15 ila 20 milyon dolar arasında bir alıcı bulması öngörülen tablo, Picasso’nun geç dönemindeki ifade gücünü en net şekilde yansıtan eserler arasında gösteriliyor.

Kasım ayında gerçekleşecek satışın, sonbahar müzayede sezonunun en çok konuşulan olaylarından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.