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Kaynak: AA / DHA / İHA

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı operasyonlarda, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven ve propaganda yapan kişilere yönelik önemli bir adım atıldı. 54 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 258 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformlarında tehdit, hakaret ve suç örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen kişiler hedef alındı.

Samsun’da da operasyonun ayağı dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı, suç ve suçluyu övücü içeriklerle örgütsel faaliyetlerini yaymaya çalıştığı tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin, suç örgütleri arasındaki husumetleri sosyal medya ortamına taşıdığı ve bu yolla yeni eleman kazandırmayı hedeflediği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.