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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın asırlardır süregelen hayır şartını yerine getirerek Ordu'da 25 çocuğun katılımıyla anlamlı bir sünnet şöleni gerçekleştirdi.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yaklaşık 530 yıllık geçmişe sahip Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartını yerine getirerek Ordu'da kapsamlı bir sünnet şöleni düzenledi.

Toplam 25 çocuğun sünnet sevincini paylaştığı program, dualarla başladı. Gün boyunca çocuklar ve aileleri için şehir turu düzenlenirken, mehteran gösterisi ve çeşitli etkinliklerle şölene renk katıldı. Katılımcılara ikramlarda bulunulan programda çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Yetkililer, asırlardır vakıf kültürünün temelini oluşturan yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma anlayışını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının aynı hassasiyetle yerine getirilmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen sünnet şöleni, hem çocuklar hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne olurken, yüzyıllardır devam eden vakıf geleneğinin günümüzde de yaşatılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.