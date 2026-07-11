Kaynak: İHA

Program çerçevesinde sünnet olan çocuklar, aileleriyle birlikte ilk olarak Aktekke Camisi’ne geldi. Burada Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Klasik otomobiller, TOGG ile atlı faytonların katılımıyla sünnet çocukları için şehir merkezinde konvoy oluşturuldu. Aktekke Camii önünden başlayan konvoy, Karaman Polisevi’nde sona erdi.

Burada bir konuşma yapan Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "530 yıl önce Sultan II. Bayezid tarafından kurulan vakfın vakfiyesinde yer alan çocukların sünnet ettirilmesi hayır şartı gereği bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gerçekleştireceğimiz bu sünnet şöleni müstesna bir hayır şartıdır. Asırlardır süregelen vakıf geleneği toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve merhametin yaşatıldığı köklü bir kültürdür" dedi.

Palyaço gösterisi, oyun atölyesi ve çeşitli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Program sonunda sünnet olan çocuklara gram altın ve bisiklet hediye edildi. Hediyeler, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından çocuklara verildi.