Kaynak: Haber Merkezi



Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Merkezi İstanbul Sancaktepe'de bulunan Sinlice Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde çalışmaların yapıldığını Dernek Başkanı Bahri Erata tarafından 27. Sinlice Köyü Göllüalan Şenlik öncesinde Yerel ve Ulusal Basın Mensuplarıyla bilgi paylaşımında bulundu.

Trabzon Şalpazarı ilçesinin en uzak köyü olan Sinlice köyü, ilçeye 24 km mesafededir. Şalpazarı-Kadırga yolu üzerinde bulunan köy, ilçenin güney yönü istikametinde kalır. Sinlice, yaklaşık 250 yıl önce, Şalpazarı çevresine yerleşmiş olan genellikle Düzköy ve Dorukkiriş köylüleri tarafından yerleşime açılmıştır.

Halk yavaş, yavaş ormandan toprak kazanmak amacıyla ağaç kesip boş alan açmaya başlamış. Köy ilk önce Gökçeköy’e bağlı bir mahalle olmuş, 1974 yılında köy olarak Ali Şen’in ilk muhtarlığı ile Gökçeköy’den ayrılarak köy statüsü kazanmıştır.

Sahilden oldukça uzak ve 40 KM yüksekte bir köy olarak belirlenmiş olduğunu Sinlice köyü olarak belirlenmesinin ilerleyen yıllarda 2012 yılında Trabzon Büyükşehir oluşumuyla Köylerin Mahalle statüsüne geçmesi ile Sinlice mahalle muhtarlığı oldu.

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ YIL İTİBARİYLE 27. SİNLİCE KÖYÜ GÖLLÜALAN ŞENLİĞİNDE BULUŞUYORUZ

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Sinlice Mahallesi sınırlarında bulunan Göllüalan Mesire Alanı'nda düzenlenen ve bölgenin en köklü yayla organizasyonlarından biri haline gelen Sinlice Köyü Göllüalan Şenliği, bu yıl 27'nci kez gerçekleştirilecek.

1997 yılında mütevazı bir köy pikniği olarak başlayan Göllüalan Şenliği, yıllar içerisinde doğal güzelliği, güçlü organizasyonu, kültürel zenginliği ve birbirinden değerli sanatçılarıyla yalnızca Şalpazarı ve Trabzon'un değil, çevre illerden de yoğun ilgi gören önemli bir yayla şenliğine dönüştü. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen organizasyon, bu yıl 27'nci kez düzenlenerek binlerce misafiri yeniden Göllüalan'da buluşturacak.

Şalpazarı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Göllüalan Mesire Alanı, doğal yapısı, geniş ağaçlık alanları ve ailece kamp ile piknik yapmaya elverişli ortamıyla ziyaretçilerine eşsiz bir yayla atmosferi sunuyor. Bu özellikleriyle şenlik, her yıl Karadeniz'in kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini yansıtan en önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

ULAŞIM VE KONFOR İÇİN YOĞUN HAZIRLIK

Şenlik yalnızca sahne programlarıyla değil, misafirlerin güvenli ve konforlu ulaşımı için yapılan kapsamlı altyapı çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Yaklaşık dört yıldır Sinlice Mahalle Muhtarlığı ile merkezi İstanbul Sancaktepe'de bulunan Sinlice Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, ilgili kamu kurumlarının desteğiyle şenlik alanı ve yayla yolunda önemli iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda;

• Şenlik alanı ve bağlantı yollarında genişletme ve zemin düzenleme çalışmaları yapıldı.

• Yol boyunca trafik akışını engellemeyecek şekilde araç park alanları oluşturuldu.

• Göllüalan mevkiinin yaklaşık 300 metre altında 100 araç kapasiteli yeni otopark hazırlandı.

• Mescide ilave su hattı çekildi.

• WC'lerin kesintisiz hizmet verebilmesi için 3 tonluk su deposu ile iki adet su tankeri planlandı.

• Jandarma ve Şalpazarı Belediyesi Zabıta ekipleriyle koordinasyon sağlanarak trafik düzeni ve seyyar satıcılarla ilgili gerekli tedbirler alındı.

• Şenlik alanına yiyecek satışı yapan işletmeler dışında seyyar esnaf alınmaması kararlaştırıldı.

• Araç parkının yasak olduğu bölgeler belirlenerek gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Organizasyon komitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerin güvenliğini, ulaşımını ve konforunu ön planda tutan örnek bir organizasyon anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

YAYLA GELENEĞİ YAŞATILACAK

Şenliğin en renkli geleneklerinden biri olan nostaljik yayla yolculuğu bu yıl da gerçekleştirilecek. Sabah saat 09.00'da Sinlice Köyü'nden kamyonlarla hareket edilerek geçmişin yayla şenlikleri yeniden yaşatılacak. Katılımcılar, otçu yürüyüşü eşliğinde Göllüalan Şenlik Alanı'na ulaşacak ve ardından sahne programı başlayacak.

KARADENİZ'İN SEVİLEN SANATÇILARI GÖLLÜALAN'DA BULUŞACAK

Sunuculuğunu Erkan Karagül ve Şükrü Uçar'ın üstleneceği şenlikte Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları sahne alacak.

Sahne alacak sanatçılar:

• Ali Alkurt

• Umut Ayvaz

• Ali Tetik

• Batuhan Turan

• Savaş Arslan

• Yener Kandil

• Aslan Muhcu

• Şaban Karagül

Dev Türk Bayrakları ve 16 Türk Devletini Temsil Eden Sancaklar Şenliğe Renk Katacak

Göllüalan Şenliği'nin simgelerinden biri haline gelen dev Türk bayrakları bu yıl da şenlik alanındaki yerini alacak. Her biri 8x12 metre ölçülerindeki iki adet Şanlı Türk Bayrağı alanın en dikkat çekici görsellerinden biri olacak.

Bunun yanında şenlik alanı Türk bayraklarıyla süslenecek, ayrıca tarihte kurulan 16 büyük Türk devletini temsil eden sancaklar da alan içerisinde konumlandırılarak ziyaretçilere görsel bir şölen sunulacak.

BAHRİ ERATA: "GÖLLÜALAN'DA BİRLİK, BERABERLİK VE KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATACAĞIZ"

Sinlice Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahri Erata, hazırlıkların aylar öncesinden başladığını belirterek şunları söyledi:

"Sinlice Mahalle Muhtarlığımızla el ele vererek 27'ncisini düzenleyeceğimiz Göllüalan Şenliğimiz için aylar öncesinden çalışmalarımıza başladık. Yönetim kurulumuz ve gençlik kollarımız tek tip kıyafetlerle organizasyonda görev alacak. Kadın kollarımız ve Sinliceli kadınlarımız ise yöremizin simgesi olan Ağasar fistanlarıyla şenliğimize katılarak kültürel değerlerimizi yaşatacak. Amacımız yalnızca güzel bir şenlik organizasyonu düzenlemek değil; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, geleneklerimizi yaşatmak ve misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaktır."

Erata ayrıca organizasyona verdikleri katkılardan dolayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, Sinlice Mahalle Muhtarı Yakup Kandil'e, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'a, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne, Orman İşletme Şefliği'ne, emniyet ve jandarma teşkilatına, organizasyonda görev alan gönüllülere ve destek veren tüm Sinlice Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

Doğal güzellikleri, köklü geçmişi, kültürel değerleri ve güçlü organizasyonuyla 27. Sinlice Köyü Göllüalan Şenliği, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi aynı yayla atmosferinde buluşturarak Karadeniz'in en önemli kültür organizasyonlarından biri olmaya devam edecek.



Merkezi İstanbul Sancaktepe'de bulunan Sinlice Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde çalışmaların yapıldığını Dernek Başkanı Bahri Erata tarafından 27. Sinlice Köyü Göllüalan Şenlik öncesinde Yerel ve Ulusal Basın Mensuplarıyla bilgi paylaşımında bulundu.