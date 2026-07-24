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Kaynak: AA / İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde uzun süredir aranan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

JANDARMA OPERASYON DÜZENLEDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında C.K.'nin saklandığı adresi belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü gözaltına alınarak işlemleri için ilgili birimlere götürüldü.

52 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Edinilen bilgilere göre C.K., "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 52 yıl hapis cezası bulunuyordu.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından firari hükümlü ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Samsun'da aranan hükümlülere yönelik güvenlik güçlerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.