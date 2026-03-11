

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

52 Orduspor Futbol Kulübü, sezon başında mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı lig maratonunda kritik kararlar aldı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, matematiksel olarak şampiyonluk şansının devam ettiği vurgulanırken, ligin kalan süreci ve Play-off etabına en güçlü şekilde hazırlanmak adına çalışmaların erkenden başlatıldığı duyuruldu.

"HEDEFLERİMİZDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, futbol kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmelerin ve sahada yaşanan talihsizliklerin takımı olumsuz etkilediği belirtilse de; "Tüm zorluklara rağmen hedeflerimizden ve inancımızdan vazgeçmiş değiliz. Play-off sürecinde mücadelemizi en güçlü şekilde vererek 2. Lig hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" denildi.

BAYRAKTAR’A TEŞEKKÜR, ÇAĞLAYAN’A "HOŞ GELDİN"

Teknik direktör Sinan Bayraktar ile karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrıldığını duyuran kulüp, Bayraktar ve ekibine emekleri için teşekkür etti. Kulüp Başkanı Sayın Şükrü Bodur’un öncülüğünde yürütülen hızlı arayış süreci sonucunda, kariyerinde şampiyonluklar yaşamış deneyimli teknik adam Adem Çağlayan ile anlaşma sağlandı.

ÇALIŞMALAR BUGÜN BAŞLIYOR

Yeni teknik direktör Adem Çağlayan, bugün itibarıyla takımın başında çalışmalara başlayacak. Kulüp yönetimi, mor-beyazlı taraftarların ve şehrin desteğiyle birlik içinde mücadele ederek armayı hak ettiği yere taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayarak açıklamayı tamamladı.