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Bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek 52 Orduspor FK, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu 17 yeni transferle güçlendirdi. Mor-beyazlı ekip, kaleden forvete kadar birçok bölgeye önemli takviyeler yaptı.
YENİ SEZON ÖNCESİ GÜÇLÜ KADRO HAMLESİ
52 Orduspor Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu öncesinde teknik heyetin raporları doğrultusunda kadro yapılanmasını güçlendirmek amacıyla önemli transferlere imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda mor-beyazlı formayı giyecek 17 futbolcu kamuoyuna duyuruldu.
KALEDEN FORVETE 17 TAKVİYE
52 Orduspor'un yeni transferleri ve geldikleri kulüpler şöyle:
Kaleciler
Kıvanç Küçükkarış – 68 Aksarayspor
Timur Şenyurt – Orduspor 1967 A.Ş.
Savunma
Ahmet Keşim (Stoper) – Batman Petrolspor
Burak Kavlak (Stoper) – Kahramanmaraş İstiklalspor
Batuhan Tur (Sağ Bek) – Kahramanmaraş İstiklalspor
Burak Sefa Kavraz (Sağ Bek) – İstanbul Başakşehir FK
Serhat Kot (Sol Bek) – 68 Aksarayspor
Orta Saha
Mehmet Alp Kurt – Adana 01 FK
Kazım Can Kahya – Manisa FK
Alper Karaman – Esenler Erokspor
Erkan Eyibil – Elazığspor
Kanatlar
Suat Kaya (Sağ Kanat) – Aliağa FK
Alim Harlak (Sağ Kanat) – Orduspor 1967 A.Ş.
Harun Kavaklıdere (Sol Kanat) – Aliağa FK
Taha Osman Özmert (Sol Kanat) – Antalyaspor
Forvet
İbrahim Yılmaz – Aliağa FK
Mücahit Can Akçay – Mardin 1969 Spor
"BAŞARILI VE SAKATLIKSIZ BİR SEZON DİLİYORUZ"
52 Orduspor Futbol Kulübü Basın Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüze katılan tüm futbolcularımıza hoş geldin diyor, mor-beyaz formamız altında başarılı ve sakatlıksız bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.