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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek 52 Orduspor FK, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu 17 yeni transferle güçlendirdi. Mor-beyazlı ekip, kaleden forvete kadar birçok bölgeye önemli takviyeler yaptı.

YENİ SEZON ÖNCESİ GÜÇLÜ KADRO HAMLESİ

52 Orduspor Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu öncesinde teknik heyetin raporları doğrultusunda kadro yapılanmasını güçlendirmek amacıyla önemli transferlere imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda mor-beyazlı formayı giyecek 17 futbolcu kamuoyuna duyuruldu.

KALEDEN FORVETE 17 TAKVİYE

52 Orduspor'un yeni transferleri ve geldikleri kulüpler şöyle:

Kaleciler

Kıvanç Küçükkarış – 68 Aksarayspor

Timur Şenyurt – Orduspor 1967 A.Ş.

Savunma

Ahmet Keşim (Stoper) – Batman Petrolspor

Burak Kavlak (Stoper) – Kahramanmaraş İstiklalspor

Batuhan Tur (Sağ Bek) – Kahramanmaraş İstiklalspor

Burak Sefa Kavraz (Sağ Bek) – İstanbul Başakşehir FK

Serhat Kot (Sol Bek) – 68 Aksarayspor

Orta Saha

Mehmet Alp Kurt – Adana 01 FK

Kazım Can Kahya – Manisa FK

Alper Karaman – Esenler Erokspor

Erkan Eyibil – Elazığspor

Kanatlar

Suat Kaya (Sağ Kanat) – Aliağa FK

Alim Harlak (Sağ Kanat) – Orduspor 1967 A.Ş.

Harun Kavaklıdere (Sol Kanat) – Aliağa FK

Taha Osman Özmert (Sol Kanat) – Antalyaspor

Forvet

İbrahim Yılmaz – Aliağa FK

Mücahit Can Akçay – Mardin 1969 Spor

"BAŞARILI VE SAKATLIKSIZ BİR SEZON DİLİYORUZ"

52 Orduspor Futbol Kulübü Basın Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüze katılan tüm futbolcularımıza hoş geldin diyor, mor-beyaz formamız altında başarılı ve sakatlıksız bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.