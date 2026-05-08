52 Orduspor FK, TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur rövanş maçında sahasında Yozgat Belediye Bozokspor’u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Ordu 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede tribünler büyük bir ilgi gösterirken, ilk maçta alınan 1-1’lik beraberlik sonrası iki ekip de kontrollü bir oyun tercih etti. Bu sonuçla Ordu temsilcisi toplamda 2-1’lik skorla tur atlamayı başardı.

İLK YARI DENGELİ GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarak temkinli bir oyun sergiledi ve devreye 0-0 eşitlikle girildi. Orta sahada yoğun mücadelenin yaşandığı bölümde net gol pozisyonları sınırlı kaldı.

İKİNCİ YARIDA KIRILMA ANLARI

İkinci yarıda baskısını artıran 52 Orduspor, oyunu rakip yarı sahaya yıkarak üstünlüğü ele geçirdi.

73. dakikada Yozgat Belediye Bozokspor oyuncusu Ömer Gündüz, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı ve dengeler tamamen değişti.

Bu dakikadan kısa süre sonra, 77. dakikada Emre Tosun’un talihsiz bir şekilde kendi kalesine attığı golle 52 Orduspor 1-0 öne geçti. Bu gol, karşılaşmanın skorunu da belirledi.

FİNAL BİLETİ ORDU’NUN

Kalan dakikalarda Yozgat ekibi beraberlik için baskı kursa da sonuç değişmedi ve 52 Orduspor sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.

RAKİP AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

Ordu temsilcisinin finaldeki rakibi ise Ayvalıkgücü Belediyespor oldu. Final karşılaşmasının 17 Mayıs Pazar günü oynanacağı açıklanırken, maçın yapılacağı stat ve şehir bilgisinin ise henüz netleşmediği ifade edildi.