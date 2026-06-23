52 milyar liralık vurgunun kilit ismiydi: Operasyonla aynı gün yurt dışına kaçtı

Hazırlanan iddianamede aralarında Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Erol Albayrak, Ahmet Avar ve Asil Ersoydan'ın da bulunduğu 44 şüpheli yer alıyor. Şirketin sermayesi 2020 yılında 7 milyon TL iken, 2024 yılında 300 milyon TL'ye kadar yükseltildi. Buna rağmen kuruluşun resmi tablolarda uzun süre düşük satış ve yüksek zarar beyan etmesi dikkat çekti.