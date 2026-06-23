Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, dijital ödeme sistemleri ve elektronik para kuruluşları üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine dair çarpıcı detayları köşesine taşıdı. Son olarak mercek altına alınan ödeme kuruluşu Papel hakkında hazırlanan 213 sayfalık iddianame, milyarlarca liralık dijital para trafiğini ve örgütlü yapıyı gözler önüne serdi.
52 milyar liralık vurgunun kilit ismiydi: Operasyonla aynı gün yurt dışına kaçtı
Gazeteci Murat Ağırel, elektronik ödeme kuruluşu Papel hakkındaki 213 sayfalık yasa dışı bahis iddianamesinin detaylarını paylaştı. Rapora göre şirketin cüzdanları üzerinden 52 milyar liradan fazla para transfer edilirken, sisteme yön veren kilit isimlerin firari olduğu ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Tanıtım lansmanlarında dünyaca ünlü dizi oyuncuları ve popüler sanatçıların yer aldığı şirketin, kurduğu uluslararası ağ ile operasyonlarını yurt dışına taşıdığı belirlendi. 2022 yılında lisans alan şirketin resmi olarak Seyhan İbrahim Yıldırım’a ait göründüğü, ancak arka plandaki yönetim ve finans ağının çok daha farklı isimler tarafından kontrol edildiği belirtildi.
Hazırlanan iddianamede aralarında Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Erol Albayrak, Ahmet Avar ve Asil Ersoydan'ın da bulunduğu 44 şüpheli yer alıyor. Şirketin sermayesi 2020 yılında 7 milyon TL iken, 2024 yılında 300 milyon TL'ye kadar yükseltildi. Buna rağmen kuruluşun resmi tablolarda uzun süre düşük satış ve yüksek zarar beyan etmesi dikkat çekti.
Merkez Bankası raporlarına yansıyan Mayıs 2023 - Eylül 2025 dönemine ait veriler, sistemdeki finansal hareketliliğin boyutunu ortaya koydu:
Toplam Cüzdan Transfer Hacmi: 52,48 milyar TL
Yasa Dışı Bahis Bağlantılı Müşteri Sayısı: 238
Şüpheli Örüntü Gösteren Kullanıcı Sayısı: 31 bin 115
Aktif Yüksek Riskli Müşteri Sayısı: 1777
Savcılık, sistemin münferit bir suiistimal olmadığını, kurumsal düzeyde tasarlanmış ve görev dağılımı yapılmış sürdürülebilir bir model olduğunu iddia ediyor. İddianamede yer alan bilgilere göre yasa dışı bahis parası şu rotayı izliyor:
Bahis oyuncusunun yatırdığı nakit öncelikle kiralık veya paravan hesaplara aktarılıyor. Buradan elektronik para cüzdanlarına yönlendirilen bakiye, cüzdanlar arası yoğun bir transfer trafiğine sokuluyor. Ardından belirlenen IBAN numaralarına ve banka hesaplarına gönderilen paralar, en son aşamada kripto varlık kanallarına aktarılarak sistem dışına çıkarılıyor.
MASAK'ın stratejik analiz raporu da 50 bin 19 paravan hesapta toplanan paraların Criex AG bağlantılı altı kümelenmiş cüzdana aktığını doğruluyor. İddianamenin en dikkat çekici noktalarından birini ise resmi kayıtların arkasındaki "gerçek faydalanıcı" olarak gösterilen Kıbrıs adresli Ferit Samuray ile Türkiye ve Dubai adresli Asil Ersoydan oluşturuyor.
Bu iki ismin, daha önce TMSF tarafından el konulan başka bir ödeme kuruluşu olan Papara’ya yönelik soruşturmada da yer aldığı belirtildi. Eski dosyalarda, söz konusu isimlerin kontrolündeki kripto cüzdanlarına 413,2 milyon dolar (yaklaşık 16 milyar 520 million TL) değerinde transfer yapıldığı aktarılıyor.
Haklarında tutuklama kararı bulunmayan şüphelilerden Asil Ersoydan’ın, 27 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla aynı gün yurt dışına çıkış yaptığı kayıtlara geçti. Ağırel, yazısını “Anlatmak istediğimi anlıyorsunuz değil mi sevgili okur?” diyerek sonlandırdı.