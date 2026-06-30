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Kaynak: DHA

Konya'dan günübirlik tur kapsamında Manavgat'a gelen yerli turist kafilesi, Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndan geçen Köprüçay Irmağı'nda rafting yaptı.

Rafting etkinliğinin ardından işletmede yemek yiyenlerden 52'sinde zehirlenme belirtileri görüldü. Geldikleri tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen bu kişiler, dün sabaha karşı taburcu edildi.

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında rafting şirketi sahibi T.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen T.T. tutuklandı, şirketi ise Manavgat Belediyesi tarafından mühürlendi.