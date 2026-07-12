51 yıllık özlem bitti: Hayatında ilk kez ayakkabı giydi

'DÜNYALAR BENİM OLDU'

Ayağından tamamen umudunu kestiğini ve hastaneye sadece diz şikayetiyle gittiğini belirten Melek Kandil, yaşadığı mutluluğu anlattı. Kandil, "Yıllar sonra Dr. Celal beye başvurdum. Sağ olsun, ameliyat etti. Sayesinde ameliyattan sonra ilk defa ayakkabı giymeye başladım. Hayatımda hiç ayakkabı giymemiştim, onun sayesinde giydim. 'Dünyalar benim oldu' desem yeridir. Sevindim çünkü dışarı çıkamıyordum, evden insanları seyrediyordum. Karda, kışta, yağmurda, güneşte hep evdeydim. Çocukken de çok dışlandım, küçümsendim. 'Çolaksın, topalsın' dediler. Dünya şu an umurumda değil. Şu anki mutluluğumu nasıl anlatsam bilemiyorum. İlk defa ayakkabı giyebiliyor olmak çok güzel bir duygu. Doğumumdan 50 yaşına kadar ilk defa ayakkabı giydim" dedi.



