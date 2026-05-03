SOĞUK HAVAYA RAĞMEN TİCARET ISINDI

Manisa Demirci Belediyesi tarafından Camiatik Mahallesi’nde faaliyete geçirilen 2. El Oto Pazarı, kısa sürede Köprübaşı, Selendi, Gördes, Salihli ve Simav gibi çevre ilçelerin buluşma noktası oldu. Hafta sonu kurulan pazarda, dondurucu soğuğa rağmen yaşanan yoğunluk, bölgenin böyle bir merkeze olan ihtiyacını gözler önüne serdi.

PAZARIN YILDIZI: 1974 MODEL RENAULT 12

Pazarın en çok konuşulan aracı, Salihli’den getirilen turkuaz mavisi 1974 model Renault R12 oldu. Sadece 100 bin kilometrede olan araç orijinalliğiyle göz kamaştırdı. Uzun süren pazarlıkların ardından antika değerindeki araç, Demircili esnaf Şenol Budak tarafından 210 bin TL bedelle satın alındı.

İKİ HAFTADA 60 ARAÇ EL DEĞİŞTİRDİ

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, projenin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirerek hayata geçirdiğimiz 2. El Oto Pazarımız, hamdolsun kısa sürede çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizle dolup taştı. Sadece Demirci'ye değil, bölge ekonomisine hitap eden bir merkez oluşturduk. İkinci haftamızda soğuk havaya rağmen ilginin artarak devam etmesi ve 60 aracın el değiştirmesi projemizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor."

ESNAF VE VATANDAŞ MEMNUN

Pazara araç getiren galericiler ve vatandaşlar, çevre ilçelerin tek bir noktada toplanmasının ticareti hızlandırdığını belirtti. Oto pazarını ziyaret eden İsa Göllü, Demirci ve bölge ekonomisine katkısından dolayı belediye başkanı Kara’ya teşekkür etti. Galerici esnaf Şenol Budak ise “Demirci'miz için bir ilk oldu. Havanın soğuk olmasına rağmen insanlarımız geldi. Çevre ilçelerden yoğun bir katılım oldu" dedi.